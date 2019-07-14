Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником — Днем взятия Бастилии. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — говорится в послании.

Российский президент высоко оценил значение отношений между Россией и Францией для обеспечения безопасности и стабильности в Европе и решения важных международных вопросов.

Истоки главного национального праздника Франции восходят к 1789 году, когда 14 июля восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию и освободили оттуда семерых заключенных. Именно эти события положили начало Великой французской революции. Постановление о праздновании этого события было принято 6 июля 1880 года.