После наезда полицейского на трех пешеходов в Хабаровске завели дело

Следователи в Хабаровске завели уголовное дело по факту наезда машины полицейского на группу людей, в результате которого один человек погиб и еще два пострадали. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел в ночь на 14 июля на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской. Как пояснили в пресс-службе краевого главка МВД России, в момент аварии сотрудник органов правопорядка, находившийся за рулем автомобиля, был на работе. Он совершил наезд в тот момент, когда группа людей переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В главке заверили, что полицейский будет уволен в том случае, если его вина будет доказана. Также в полиции отметили, что руководителей сотрудника привлекут к дисциплинарной ответственности.