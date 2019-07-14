Жан-Поль Бельмондо и Жан-Мишель Жарр получили орден Почетного легиона

Актера Жан-Поля Бельмондо, композитора Жан-Мишеля Жарра и астронавта Тома Песке наградили орденом Почетного легиона, который является высшей наградой Франции. Об этом сообщает французское издание Le Point.

В общей сложности лауреатами различных степеней ордена стали 423 человека. Как отмечает Le Point, Бельмондо и актриса Клаудия Кардинале удостоены звания высшего офицера. Жан-Мишель Жарр, который прославился на весь мир своими композициями в жанре электронной музыки, стал командором ордена, а балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла получила звание офицера.

Наградой также отметили и бывших участников движения Сопротивления времен Второй мировой войны. В частности, награду высшей степени — Большой крест — получила Жаклин Флёри. Она является предводителем Ассоциации депортированных и интернированных бойцов движения Сопротивления, а также ведет активную работу по борьбе с расизмом. Награду этой степени получил и другой противник нацизма — Жан Налли, который в годы оккупации во время Второй мировой войны спас евреев от концлагерей.

Кавалерами ордена стали муниципальный полицейский и один из жителей Страсбурга, которые в декабре 2018 года вступили в противоборство с вооруженным террористом.

Ордена степени высшего офицера была удостоена Франсуаза Рюдецки, которая основала организацию помощи жертвам террора SOS Attentats («СОС Аттанта»).

Звания рыцаря ордена «за особые заслуги перед Отечеством» удостоен астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Он является защитником окружающей среды, а также ведет активную пропаганду космонавтики во Франции.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом по подобию рыцарского 19 мая 1802 года. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг перед Францией. Гроссмейстером ордена является французский президент.