СМИ опубликовали видео с подплывшим к сноркелистам «морским дьяволом»

Газета The Sun показала видеозапись, на которой запечатлено, как большой скат, известный также как морской дьявол, у которого в глазу застрял рыболовный крючок, подплыл к группе сноркелистов, и те оказали ему помощь.

Пловцы находились в районе рифа Нингалу у побережья Австралии. Один из сноркелистов Джейк Уилтон рассказал, что трехметровый скат сам подплыл к нему и показал глаз, в котором застрял крючок. Морской биолог Монти Холл, который ждал группу на борту лодки, отметил, что животное не двигалось, пока фотограф несколько раз всплывал и нырял, пытаясь вытащить крючок. В результате животному удалось помочь.

Манта (морской дьявол) являются самыми крупными представителями скатов. Ширина их тела может достигать 9 м, а масса — 3 т.