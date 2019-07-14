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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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В Хабаровске проверят данные о наезде машины полицейского на пешеходов

Сотрудники хабаровских правоохранительных органов организовали служебную проверку имеющихся у них данных о наезде машины полицейского на нескольких пешеходов. Об этом говорится в сообщении на сайте краевого главка МВД. В результате аварии, по данным пресс-службы, пострадали два человека и еще один — погиб.

Когда именно произошел инцидент, а также откуда у оперативников информация о нем, в ведомстве не пояснили. Полицейским, согласно материалам на сайте краевого главка министерства, известно, что происшествие случилось в ночное время в Хабаровске на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской.

Находившийся за рулем автомобиля сотрудник правопорядка в момент аварии был на работе. Пешеходов, по информации МВД, он сбил, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством», — заверили в ведомстве, добавив также, что непосредственное руководство этого человека в таком случае будет привлечено к «строгой дисциплинарной ответственности».

Остальных деталей и причин случившегося в МВД не раскрыли. Задержан ли сам находившийся за рулем в момент аварии полицейский, не уточняется.

Теги: Хабаровский край, полицейский, наезд на людей
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