Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По словам собеседника агентства, экипаж решил высадить пассажиров в здание аэровокзала. Проводится досмотр лайнера, багажа и ручной клади.

Согласно информации о вылетах на сайте «России», рейс 5704 вылетел из Ларнаки в 18:35, прибытие Boeing 747-400 в Пулково ожидается в 22:55.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что самолет должен был вылететь с Кипра в Россию в 11:25 по местному времени (совпадает с московским). По словам пассажиров, их успели посадить в лайнер, но после попросили выйти обратно. «Посадили в самолет 80 человек, через час выпустили. В 12:50 экипаж покинул борт», — говорится в сообщении пользователей «ВКонтакте».