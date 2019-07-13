В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

В Башкирии на 112-м км трассы Р-240 Уфа — Оренбург грузовик Volvo наехал на машину «УАЗ» дорожной службы. В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Пострадал также водитель грузовика, его доставили в больницу. Как сообщили «РИА Новости» в ГИБДД, инцидент произошел в 15:50 по местному времени (13:50 мск). У грузовика, добавили там, был полуприцеп-цементовоз без груза.

По данным «Башинформ», в больницу доставили трех человек. Кто был среди них, не уточняется.