В Совфеде увидели в Зеленском за рулем «КамАЗа» копирование Путина

В Совфеде увидели в Зеленском за рулем «КамАЗа» копирование Путина

В Совете Федерации одобрили намерение президента Украины Владимира Зеленского лично открыть Центральный мост в Днепре, проехав по нему на «КамАЗе». Об этом РБК сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я думаю, что здесь есть элемент копирования, но ничего плохого в этом нет, значит, Владимира Зеленского впечатлила церемония открытия Крымского моста. Я оцениваю это положительно», — сказал Цеков.

Зеленский договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым 12 июля о том, что Филатов уйдет в отставку, если Центральный мост не будет достроен ко Дню города (14 сентября).Филатов заявил, что заключил с Зеленским пари о завершении строительства моста.

Глава администрации президента Андрей Богдан отметил, что открытие не будет бутафорским — Зеленский проедет по нему на «КамАЗе» и откроет движение.