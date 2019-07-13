Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов. Об этом РБК сообщила руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.

«Он погиб вчера в результате инцидента в Нижнем Новгороде. Прощание будет в понедельник, сейчас со своей стороны пытаемся оказать все возможное содействие семье Олега», — сказала Усманова.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе управления СК по Нижегородской области, Казаринов умер в больнице из-за ножевого ранения после нападения. С ножом на него набросился пьяный мужчина, его задержали. СК завел уголовное дело по ч. 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел рядом с заповедником «Щелоковский хутор». Казаринов занимался там организацией фестиваля, в котором принимает участие около 100 реконструкторов из Москвы, Владимира, Чебоксар и других городов. Как сообщили «РИА Новости» в заповеднике, «несмотря на трагедию, фестиваль не отменен».

