Победителя турнира по промывке золота в Магадане поймали на жульничестве

Конкурсной комиссии на фестивале «Старательский фарт» он показал золото, которого не должно было быть на месторождении. Теперь к нему возникли вопросы у правоохранительных органов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Магадане на фестивале по промывке золота «Старательский фарт» победителя дисквалифицировали за жульничество. Об этом РБК сообщили в правительстве области, которое организовывало мероприятие.

Участники конкурса вымывают золото из обогащенного драгоценным металлом грунта в лотке. Победителем становится человек, который добыл наибольшее количество по весу за отведенные 15 минут, главный приз — 1 млн руб. По данным magadanmedia.ru, конкурс проходил в пятый раз, в нем участвовали 60 человек. По информации «Колыма.ru», «идейный вдохновитель» мероприятия — первый зампредседателя Магаданской областной думы Александр Басанский.

В этом году выигравший участник был отстранен от соревнования конкурсной комиссией. «3,6 грамма золота, которое [победитель] принес на взвешивание, — это не просто хороший результат. Это рекорд. Однако эксперты обнаружили, что фракции золота различаются. Это значит, что часть золота была с другого месторождения. Миллион рублей достался врачу из поселка Дукат», — заявили РБК в правительстве. «Колыма.ru» уточняет, что врач Сергей Палкин намыл 2,04 г золота.

Местные издания также пишут, что к дисквалифицированному участнику «возникли вопросы» у правоохранительные органов. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Магаданской области.

Магаданская область занимает второе место в России по количеству добытого золота, следует из статистики, опубликованной в феврале Министерством финансов. В 2017-2018 году там удалось добыть более 36 тонн драгоценного металла. Первое место — у Красноярского края (60 тонн).