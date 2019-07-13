В Уфе задержали отнявших у полицейского оружие мужчин

В Уфе задержаны мужчины, которые, по предварительным данным, совершили нападение на полицейского и завладели его табельным оружием. Об этом сообщается на сайте МВД Башкирии.

Подозреваемый — 31-летний житель города Октябрьский, ранее судимый за разбой и нападение на сотрудника правоохранительных органов. Задержаны и его предположительные соучастники — 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец. Они доставлены в отдел полиции, где работает пострадавший сотрудник. Сам полицейский находится в больнице, его оружие изъято.

В республиканском МВД уточнили обстоятельства происшествия: в ночь на 13 июля в одном из развлекательных заведений (речь идет о ночном клубе) Уфы началась драка между посетителями. Рядом находился полицейский патруль, который вмешался в происходящее. В результате несколько участников конфликта нанесли телесные повреждения полицейскому, завладели его оружием и скрылись. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 226 УК (хищение либо вымогательство оружия).