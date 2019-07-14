Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Россельхознадзора.

В материале ведомство приводит примеры некачественного исполнения своих обязанностей ветслужбами указанных регионов. Так, среди прочего, в Краснодарском крае за последние два года были зафиксированы несколько десятков очагов заболеваний среди животных, а в готовой молочной продукции крупнейших производителей в регионе неоднократно выявлялись остатки антибиотиков.

Аналогичные многочисленные нарушения обнаружены и в двух других регионах: в Ставропольском крае неоднократно выпускалась в оборот опасная продукция (Россельхознадзор приводит в пример поставку в диспансер говядины с гнойным абсцессом), а в Волгоградской области на протяжении нескольких лет возникают очаги африканской чумы свиней и бешенства.

Россельхознадзор отметил, что подобные нарушения угрожают населению, препятствуют налаживанию экспорта и создают риски для аграрной отрасли в целом.

РБК направил запросы в департамент ветеринарии Краснодарского края, управление ветеринарии Ставропольского края, а также в пресс-службу аппарата губернатора Волгоградской области.