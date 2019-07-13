При атаке на отель в Сомали погибли десять человек

При атаке на отель в Сомали погибли десять человек

При атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо погибли не менее 10 человек, еще несколько человек получили ранения сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.

По его данным, вооруженные боевики ворвались в отель после подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой.

Как уточняет телеканал CBC, в числе погибших — 43-летняя журналистка Ходан Налаех, которая вела собственный интернет-канал для сомалийской общины Канады. Ее убили вместе с супругом.

Как ранее сообщало агентство Reuters, инцидент произошел в тот момент, когда в отеле проходила между старейшинами и законодателями проходила встреча, в ходе которой обсуждались предстоящие выборы. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России радикальная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб», которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали.