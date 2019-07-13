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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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В прокуратуре попросили не участвовать в несогласованной акции в Москве

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых митингах. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как напомнили в прокуратуре, речь идет о массовом мероприятии, запланированном на 14 июля в Новопушкинском сквере. Сведения о его проведении были размещены в некоторых социальных сетях. В качестве цели мероприятия организаторы указали встречу избирателей с кандидатами в депутаты Московской городской Думы.

Отмечается, что данное мероприятие не было согласовано с органами исполнительной власти Москвы .

Прокурор Центрального административного округа вынес организаторам встречи предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства и об ответственности в случае его нарушения.

Теги: прокуратура Москвы, Москва, митинг
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