В Карачаево-Черкессии при сплаве по реке на катамаране погиб турист

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,83 61,75 EUR Нал. 72,00 69,67 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 11 768,00 +424,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+16,4%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+0,87%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+16,4%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+0,87%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
В Карачаево-Черкессии при сплаве по реке на катамаране погиб турист Общество, 01:39 На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом Политика, 01:21 Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство Общество, 00:55 Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга в честь Жореса Алферова Общество, 00:32 Пентагон после переговоров с Анкарой отменил брифинг по С-400 Политика, 00:29 Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса в 1944 году Общество, 00:00 В сенате потребовали наказать Турцию за «опасное партнерство» с Путиным Политика, 12 июл, 23:57 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 12 июл, 23:53 На ТЭЦ в Мытищах после пожара восстановили подачу газа Общество, 12 июл, 23:23 СМИ узнали о планах Трампа сменить главу национальной разведки Политика, 12 июл, 23:04 Армия Израиля заявила о запуске ракеты из сектора Газа Политика, 12 июл, 23:01 Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим Политика, 12 июл, 22:38 Избирком нашел больше допустимого процента брака в подписях за Яшина Политика, 12 июл, 22:37 Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Общество, 12 июл, 22:22
Общество ,  
0 
В Карачаево-Черкессии при сплаве по реке на катамаране погиб турист

Катамаран с туристами перевернулся во время сплава по горной реке Аксаут в Карачаево-Черкесии. В результате погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, тело мужчины извлекли на берег. Его передадут сотрудникам правоохранительных органов, пояснили спасатели.

Еще троих туристов извлекли на берег в районе села Хасаут-Греческое, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации спасателей, инцидент произошел днем 12 июля. Все туристы —  уроженцы Калининградской области. На место происшествия выдвинулись спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда в количестве 8 человек, 1 единицы техники и 1 плавсредства.

Теги: Карачаево-Черкесия, катамаран, туристы, река
Материалы по теме
При крушении прогулочного судна под Туапсе погибли два человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter