В Карачаево-Черкессии при сплаве по реке на катамаране погиб турист

В Карачаево-Черкессии при сплаве по реке на катамаране погиб турист

Катамаран с туристами перевернулся во время сплава по горной реке Аксаут в Карачаево-Черкесии. В результате погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, тело мужчины извлекли на берег. Его передадут сотрудникам правоохранительных органов, пояснили спасатели.

Еще троих туристов извлекли на берег в районе села Хасаут-Греческое, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации спасателей, инцидент произошел днем 12 июля. Все туристы — уроженцы Калининградской области. На место происшествия выдвинулись спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда в количестве 8 человек, 1 единицы техники и 1 плавсредства.