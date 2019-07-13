Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга в честь Жореса Алферова

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга рассмотреть возможность присвоения одной из улиц города имени лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, президент распорядился с 2020 года учредить персональные стипендии имени Алферова для молодых ученых и присвоить его имя Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН. Кроме того, глава государства рекомендовал в память о нобелевском лауреате открыть мемориальную доску.

Жорес Алферов умер в марте 2019 года на 89-м году жизни.Он был автором более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. В 2000 году академик стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике, разделив награду с немецким физиком Гербертом Крёмером.

Помимо научной деятельности Алферов занимался политикой. С 1989 года он был народным депутатом СССР. В 1995 году ученый стал депутатом Госдумы второго созыва от движения «Наш дом — Россия», с 1999 года был членом фракции КПРФ. В Госдуме Алферов участвовал в работе комитета по образованию и науке.