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ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс.

Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Жалобу в ЕСПЧ россиянин подал в апреле.

Согласно этому заявлению, во время нахождения под стражей Васильев подвергался физическому насилию со стороны оперативников. Возбуждать уголовное дело по заявлению россиянина о пытках местные власти впоследствии отказались.

По информации правозащитников из фонда «Общественный вердикт» (представители именно этой организации отстаивали интересы россиянина в ЕСПЧ), пять лет назад Васильева избили оперативники местного «наркоконтроля», когда тот отказался участвовать в контрольной закупке запрещенных веществ. В итоге, указывается в сообщении фонда в Facebook, россиянину сломали руку и выстрелили в лицо из травматического пистолета. Какие в итоге травмы были зафиксированы у Васильева, правозащитники не уточнили.

В пресс-службе фонда РБК рассказали, что российские правоохранительные органы пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, нанесших Васильеву телесные повреждения.

Компенсацию по решению ЕСПЧ россиянин, согласно решению суда, должен будет получить в течение трех месяцев. Как пояснили в Европейском суде по правам человека, российские власти заявили о готовности заключить с Васильевым мировое соглашение, пообещав выплатить указанную сумму.

«В идеале, конечно, было добиться чего-то и здесь (компенсации за произошедшее в России. — РБК)», — прокомментировали это решение РБК в «Общественном вердикте», заметив, что иногда после решений ЕСПЧ в России пересматривают и возобновляют дела. Готовится ли Васильев еще раз подать в суд на сотрудников правоохранительных органов в России, в организации не сообщили.

Теги: ЕСПЧ, ФСКН, новости РБК
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