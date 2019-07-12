Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили «РИА Новости» в управлении МВД по Кировской области.

Он просит привлечь к ответственности администраторов сообщества «Борщ» во «ВКонтакте» из-за поста с подписью «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки». По мнению Валенчука, публикация с его фотографиями является оскорблением представителя власти (ст. 319 УК) и клеветой (ст. 128.1. УК).

Внимание на жалобу депутата обратили в Совете по правам человеке при президенте. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что жалобы на оскорбление власти принимают характер эпидемии. По его словам, в меме, ставшем причиной обращения Валенчука в полицию, нет признаков правонарушения. «Там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы, там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки», — отметил Федотов.

Глава СПЧ также напомнил о разъяснении Верховного суда, согласно которому «юмористический жанр допускает свободу преувеличений при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела».

Павел Валенчук занимает пост беспартийного депутата с сентября 2018 года, говорится на сайте Кировской гордумы. С 2011 года он работал курьером в ООО «Корона», в 2014 стал помощником гендиректора ООО «Управляющая компания «Спутник».