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Покусавшему полицейского жителю Бурятии дали четыре года колонии

В Бурятии суд вынес решение по делу жителя республики, который во время конфликта с полицейским покусал его: 27-летнего Олега Степанова приговорили к четырем годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Инцидент, ставший причиной для разбирательства, произошел в конце января 2019 года. По версии следствия, Степанов у себя дома пил алкоголь, а после полудня направился в магазин. По пути он вышел на оживленную проезжую часть, где не было пешеходного перехода, и стал мешать проезду автомобилей. Это сразу заметил один из прохожих. Он сообщил об этом дежурившему неподалеку экипажу инспекторов ДПС.

Полицейские подошли к мужчине, представились и стали разбираться в обстоятельствах того, почему он мешает проезду машин и пытается перейти дорогу в неположенном месте. В ответ же Степанов начал оскорблять полицейских, замахивался на них кулаком, при задержании вцепился зубами в кисть одного из инспекторов, а позже ударил его ногой по предплечью.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на СКР, ранее Степанов уже был неоднократно судим за преступления имущественного характера.

Теги: Бурятия, полицейские, укус, Следственный комитет
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