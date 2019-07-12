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Мэр Комсомольска-на-Амуре подал заявление об отставке

Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку. Об этом он сам сообщил ТАСС.

«Сделал то, что должен был сделать», — уточнил Климов. Городская дума рассмотрит его заявление 17 июля.

В пресс-службе городской администрации агентству уточнили, что обязанности главы города будет временно исполнять заместитель Климова Евгений Коршиков.

Как отмечает «РИА Новости», мэр подал в отставку за два месяца до окончания его полномочий — в сентябре в единый день голосования городе пройдут выборы нового главы города. При этом, пишет местный портал «Губерния», осенью 2018 года Климов уже подавал заявление об отставке по требованию тогдашнего губернатора региона Вячеслава Шпорта, который был недоволен выполнением плана развития города. Гордума удовлетворила просьбу Климова, однако впоследствии он передумал — и местный парламент большинством голосов разрешил ему остаться на своем посту.

В мае 2019 года новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в том числе обвинял Климова в том, что он «довел город до ручки».

Теги: Комсомольск-на-Амуре, Мэр, увольнение
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