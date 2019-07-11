Умер актер Малого драматического театра Дмитриев

Умер актер Малого драматического театра — Театра Европы Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра. Он умер в возрасте 49 лет в Санкт-Петербурге.

О дате и месте прощания с Дмитриевым театр пообещал сообщить позже.

Как написал один из артистов театра Станислав Никольский в комментариях к его сообщению в Facebook, актер умер у себя дома.

Дмитриев закончил факультет драматического искусства, кафедру режиссуры (мастерская Льва Додина) в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2002 по 2007 год был старшим преподавателем этой кафедры в мастерской Додина.

В Малом драматическом театре он проработал более 20 лет. Там он сыграл в спектаклях «Бесы», «Жизнь и судьба» «Король Лир», «Повелитель мух» и других. В 2008 году он открыл «Авторский театр».