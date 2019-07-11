Россиянина осудили на год тюрьмы за попытку вывезти с Бали орангутанга

Россиянина осудили на год тюрьмы за попытку вывезти с Бали орангутанга

Районный суд Денпассара на год арестовал 27-летнего россиянина Андрея Жесткова за попытку вывести с Бали орангутанга. Об этом сообщает Jakarta Post.

Жесткова признали виновным в незаконной перевозке охраняемого дикого животного. Решение суда оказалось строже, чем полугодовой арест, которые запрашивало обвинение. Жестков также должен выплатить штраф в 10 млн рупий (около $700) или провести два дополнительных месяца в тюрьме.

Как отмечает издание, услышав приговор, Жестков заплакал и сказал, что ему нужно подумать, будет ли он обжаловать решение. Суд дал ему неделю, чтобы определиться.

Полиция задержала Жесткова в аэропорту Денпассара. По данным AFP, он накачал животное антигистаминными препаратами. У россиянина также нашли детское питание и пеленки. В суде Жестков заявил, отмечает издание, что животное ему подарил друг, другой российский турист, который купил его за $3 тыс. на уличном рынке в Яве.

По словам обвиняемого, он собирался держать его в России в качестве домашнего животного. Кроме двухлетнего орангутанга, сотрудники полиции обнаружили в багаже Жесткова двух гекконов и четырех хамелеонов.