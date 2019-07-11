Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России

Французский кинорежиссер Люк Бессон объяснил интерес многих голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан». Об этом он заявил в интервью «РБК Стиль».

«У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше», — подчеркнул он.

По словам Бессона, в истории России можно найти большое число ярких образов, таких как Иван Грозный, Григорий Распутин, Иосиф Сталин.

В конце июня в российский прокат вышел фильм Люка Бессона «Курск». В основу кинокартины легла история катастрофы подлодки в Баренцевом море в 2000 году, на борту которой находились 118 человек. О том, что кинокомпания EuropaCorp начала работу над фильмом о «Курске», режиссер объявил в 2015 году.