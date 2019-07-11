Компания Владимира Христенко выпустит вакцину от полиомиелита

Компания «Нанолек», президентом которой является сын бывшего главы Минпромторга Виктора Христенко, Владимир Христенко, объявила о создании совместного предприятия с ФГБНУ «ФНЦИРИП имени М.П.Чумакова РАН». СП под названием «Инвак» будет производить по полному циклу вакцины для иммунизации населения, говорится в сообщении, поступившем в РБК. Первой из них станет вакцина против полиомиелита, которая уже завершает цикл клинических испытаний.

«Мы уверены, что «Инвак» станет удачным примером государственно-частного партнерства, объединяющим глубокую экспертизу авторитетного научного-исследовательского предприятия и современные производственные мощности индустриальной компании», — заявил Христенко.

Производить лекарственную форму будут на площадке «Нанолек» в Кировской области, где планируется построить дополнительные производственные мощности. Инвестиции в проект по организации полного цикла промышленного производства составят более 3 млрд руб.

В 2017 году Минздрав сообщал о дефиците вакцины против полиомиелита. В связи с этим ведомство вместе с Минпромторгом ускорило работу над импортозамещением препарата.