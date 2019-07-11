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Слушание по делу экс-премьера Франции Фийона назначили на следующий год

Слушание по делу бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, которого обвиняют в растрате госбюжета, должны состояться с 24 февраля по 10 марта 2020 года. Об этом сообщает Le Parisien.

Издание отмечает, что из-за накладок в графике адвоката Фийона Антонина Леви, который в это время будет на слушании по другому делу, заседание могут перенести. Точные даты слушаний будут названы после 12 сентября.

Политика
Франсуа Фийон объявил о своем уходе из политики

Дело Фийона передали в суд в апреле, спустя 2,5 года после начала расследования. Кроме бывшего премьера по делу проходит его супруга Пенелопа Фийон. Ее обвиняют в «пособничестве и укрывательстве растрат», а также в «соучастии и сокрытии злоупотреблений в отношении общественных благ» и «сокрытии мошенничества при отягчающих обстоятельствах», как писали французские СМИ.

Бывшего премьера подозревают в фиктивном найме своей супруги во время предвыборной кампании 2017 года. Фийон был кандидатом от партии «Республиканцы» на выборах президента. Дело завели перед первым туром президентской гонки. По данным следствия, Пенелопа Фийон помогала своему супругу, когда он был депутатом парламента. При даче показаний она объясняла, что готовила для супруга «формуляры», а также «представляла» Фийона на «культурных мероприятиях».

Фийона назначили премьер-министром Франции 15 мая 2017 года, за две недели до этого он объявил, что уходит из политики и становится становится «рядовым борцом».

Теги: Франция, выборы Франция, Франсуа Фийон, Пенелопа Фийон
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