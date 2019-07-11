В администрации Колпинского района Петербурга прошли обыски

В администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проходят обыски. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Факт участия наших сотрудников в обысках в администрации Колпинского района мы подтверждаем, но подробностей пока сообщить не можем», — сказали в пресс-службе.

Данные о следственных действиях «Фонтанке» подтвердил глава администрации Колпино Анатолий Повелий. Он добавил, что не имеет права их комментировать.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

«Фонтанка» отмечает, что уголовное дело касается конкурсов на поставку еды в бюджетные учреждения, победители в которых определялись по предварительной договоренности. Схема была разработана в 2016–2018 годах. Рынок оказался поделен между несколькими поставщиками: ООО «Евроспецсервис», «Артис-Детское питание», «СПб СпецСтрой», ООО «НУР», Специализированная торговая компания, ООО «База Мария», «Лимак Нева» и Невская дистрибьюторская компания, отмечает издание.