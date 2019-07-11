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В администрации Колпинского района Петербурга прошли обыски

В администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проходят обыски. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Факт участия наших сотрудников в обысках в администрации Колпинского района мы подтверждаем, но подробностей пока сообщить не можем», — сказали в пресс-службе.

Данные о следственных действиях «Фонтанке» подтвердил глава администрации Колпино Анатолий Повелий. Он добавил, что не имеет права их комментировать.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

«Фонтанка» отмечает, что уголовное дело касается конкурсов на поставку еды в бюджетные учреждения, победители в которых определялись по предварительной договоренности. Схема была разработана в 2016–2018 годах. Рынок оказался поделен между несколькими поставщиками: ООО «Евроспецсервис», «Артис-Детское питание», «СПб СпецСтрой», ООО «НУР», Специализированная торговая компания, ООО «База Мария», «Лимак Нева» и Невская дистрибьюторская компания, отмечает издание.

По данным «Фонтанки», ряд неустановленных лиц действовал от имени администрации, а также ООО «Юридическое бюро «Авангард». Уточняется, что закон был нарушен, когда функции по подготовке конкурсной документации были переданы «Авангарду». Уточняется, что благодаря победе на конкурсах компании получили доход на сумму более 450 млн руб.

Теги: УФСБ, обыск, Санкт-Петербург, новости РБК
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