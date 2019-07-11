В Домодедово задержали сотрудников таможни

В московском аэропорту Домодедово задержали сотрудников таможни по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержаны несколько сотрудников таможенного поста Домодедовской таможни», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов завели дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева подтвердила РБК факт задержания сотрудников таможни.

Ранее в Telegram-канале «112» сообщили, что в аэропорту задержали десять таможенников. «Это, по сути, весь личный состав поста: девять рядовых сотрудников и старший смены», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудников пригласили на «мероприятие», чтобы вручить грамоты за хорошую службу, однако в кабинете им объявили о задержании.