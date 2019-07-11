МТС арендовала пятиэтажный коворкинг у площади трех вокзалов

Компания МТС полностью арендовала здание коворкинга Workki на Новорязанской ул., 8, неподалеку от Комсомольской площади в Москве, рассказали РБК три источника в консалтинговых компаниях. В Workki и компании JLL, которая выступила брокером сделки, сообщили, что пятиэтажный коворкинг площадью 4,5 тыс кв. м арендовала компания из сектора телекоммуникаций, не назвав ее. В МТС подтвердили сделку, не раскрыв ее параметров.

На арендованной площади 728 рабочих мест. По оценке руководителя отдела офисных помещений CBRE Елены Денисовой, стоимость аренды всего объекта составляет около 120 млн руб. в год.

Сеть Workki контролирует основатель ювелирной сети «585» Александр Смирнов, утверждают участники рынка коммерческой недвижимости. Здание на Новорязанской он купил в 2017-м году за 938 млн руб у структур «Росатома».

Эта сделка — новый рекорд по объему арендованных площадей гибкого офисного пространства одной компанией, заявил представитель JLL. Предыдущий принадлежит «Яндекс.Маркету», который в начале 2019-го арендовал у Workki 600 рабочих мест на 4 тыс. кв. м на Зубовском бульваре.