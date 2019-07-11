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Расходы Госдумы сократились на 489 млн руб. в 2018 году

Расходы Госдумы в 2018 году сократились на 489 млн руб., сообщила руководитель аппарата палаты Татьяна Воронова на заседании комитета по регламенту и контролю в четверг, 11 июля, пишет «Парламентская газета».

«Смета составила 10,722 млрд руб., фактическое исполнение — 10,233 млрд руб. Экономия составила 489 млн руб. — эти деньги ушли, как полагается, в бюджет РФ», — сказала на заседании Татьяна Воронова, также отметив, что экономия вышла «чуть больше, чем в прошлом году».

«Нам была поставлена задача повысить эффективность использования бюджетных средств — мы над этим работали, и мы видим динамику», — сказала глава аппарата.

Существенно на этот показатель повлияла экономия от реализации закупочных процедур, которая составила 87,3 млн руб., отметила она.

По словам Вороновой, экономия была получена благодаря начислениям по заработной плате, вакансиям депутатов, отпускам за свой счет и больничным. Вместе с тем по командировочным расходам экономия составила 10 млн руб., добавила глава аппарата.

Теги: Госдума, расходы, депутаты
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