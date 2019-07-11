Президент Боливии Моралес прилетел в Москву для встречи с Путиным

Президент Боливии Моралес прилетел в Москву для встречи с Путиным

Самолет президента Боливии Эво Моралеса приземлился в аэропорту Внуково-2». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в аэропорту боливийского лидера встретили замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, посол России в Боливии Владимир Спринчан и глава боливийской дипмиссии в Москве Уго Вильяроэль Сенсано. В Москве Эво Моралес должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле анонсировали, что переговоры глав государств состоятся 11 июля. В ходе встречи лидеры обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Эво Моралес руководит Боливией уже более 13 лет, с 2006 года. Он придерживается социалистических и антиамериканских взглядов. В частности, Боливия продолжает дипломатически поддерживать официального лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в противостоянии с оппозицией.