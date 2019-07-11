В Пакистане в столкновении двух поездов погибли 11 человек

В Пакистане в столкновении двух поездов погибли 11 человек

В провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом, в результате чего не менее 11 человек погибли. Об этом сообщает телеканал GeoTV.

По уточненным данным, пассажирский поезд Akbar Express, следовавший по маршруту Кветта — Лахор, столкнулся с грузовым поездом на железнодорожной станции Валхар в городе Рахим-Яр-Хан.

Geo TV отметил, что пассажирский поезд на подъезде к станции начал идти не по своему пути. В результате столкновения первые вагоны поезда сошли с рельсов, а его локомотив был полностью разрушен.

Как рассказал очевидец аварии, столкновение произошло около 4:00 (2:00 мск) 11 июля, когда большинство пассажиров поезда спали.

В результате происшествия погибли 11 человек, еще 67 пассажиров получили ранения. Окружной полицейский Рахим Яр Хан Умар Саламат уточнил, что среди пострадавших есть дети. Раненых доставили в местную больницу.