Полиция задержала пытавшегося пробраться в Букингемский дворец мужчину

Полицейские задержали мужчину, который перелез через ворота Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщает BBC News.

Телеканал отмечает, что 22-летнего мужчину задержали около 02:00 по местному времени (04:00 мск). Лондонская полиция добавила, что у него не было с собой оружия, поэтому инцидент не рассматривают как терроризм.

Пресс-секретарь дворца рассказала, что в это время в здании находилась королева Великобритании Елизавета II. Однако она не сообщила, проинформировали ли королеву об инциденте.

Источники сообщили Express, что на задержание полицейским потребовалось четыре минуты. Издание отмечает, что есть подозрения, что злоумышленник попытался повторить поступок безработного декоратора Майкла Фагана, который в 1982 году пробрался в спальню к королеве.

The Sun со ссылкой на источники добавляет, что мужчина стучал в двери. Собеседник также сообщил, что он мог быть подражателем Фагана.