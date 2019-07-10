Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных

Роскомнадзор заявил, что потребует от онлайн-магазина Ozon разъяснений из-за утечки адресов электронной почты и паролей более своих пользователей. Об этом говорится в сообщении службы, поступившем в РБК.

«Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронных почт и пароли более 450 тысяч аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе», — говорится в сообщении.

В службе добавили, что компания своевременно не предупредила об утечке, что ставит под угрозу безопасность всех пользователей Ozon. В Роскомнадзоре отметили, что доступ к аккаунту клиента позволяет несанкционировано получать дополнительную информацию о пользователе, а также совершать от его имени различные действия. В связи с этим служба направит интернет-магазину письмо для получения разъяснений.

По заявлению службы, в настоящее время российское законодательство в сфере персональных данных не предусматривает обязанность компании предупреждать надзорный орган об утечках, но разрабатываются новые документы. Они направлены на то, чтобы законодательство соответствовало Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.