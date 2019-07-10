Борт с находившимися в тюрьме Ирака российскими детьми вылетел в Москву

Самолет Ил-76, принадлежащий МЧС, вылетел из Багдада в Москву, на его борту 33 ребенка, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Эти дети содержались в тюрьме в иракской столице.

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова ранее написала во «ВКонтакте», что дети прибыли в аэропорт Багдада, где их встретили сотрудники аппарата омбудсмена, врачи и сотрудники МЧС. В Москве, по ее словам, все готово к их встрече.

Представители Кузнецовой до этого сообщили «РИА Новости», что в Россию вернутся 34 ребенка в возрасте от одного до четырех лет. Планировалось, что омбудсмен их встретит в Москве.

В конце июня Кузнецова также отмечала, что миссия по возвращению детей россиянок, находящихся в тюрьме из-за участия в террористических организациях, завершится в августе. На тот момент были завершены организационные мероприятия и детей готовили к вылету. По словам Кузнецовой, предполагалось вывезти около 30 детей в июле, столько же в августе.