Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко

Народный художник республики Виктор Громыко умер на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Белорусского союза художников.

Панихида состоится 11 июля в Национальной академии наук Белоруссии.

Во время Великой Отечественной войны Громыко участвовал в подпольной группе партизана Константина Заслонова, был редактором газеты «Народный мститель». В 1959 году он закончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1977 по 1982 год Громыко был главой Союза художников БССР, с 1959 по 1997 год преподавал в Белорусской академии искусств.

Среди его картин — «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается», «Песня о моем отряде» и другие. В его честь названа Оршанская городская художественная галерея (Витебская область), а работы хранятся в музеях Белоруссии и России. Звание Народного художника ему было присвоено в 1991 году.