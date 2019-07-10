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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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В Крыму окончательно отказались от строительства креветочной фермы

В Крыму после прокурорской проверки окончательно отменили решение о строительстве креветочной фермы на береговой линии рядом с поселком Штормовое. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«В продолжение некрасивой истории, связанной с банальным захватом 30 га береговой линии (пляжа) в Штормовском сельском совете под прикрытием строительства креветочной фермы, сообщаю, что практически все доводы крымчан о незаконности такого намерения подтвердились», — написала Поклонская.

Она отменила, что после прокурорской проверки декларацию о начале строительства признали недействительной, началось расторжение договора с застройщиком. Генерального директора компании, начавшей строительство без необходимых документов, добавила Поклонская, привлекли к административной ответственности.

Строительство креветочной фермы на Ойбурской косе в прибрежной полосе Сакского района Крыма началось зимой этого года. Тогда местные жители из ближайших к стройке населенных пунктов — Штормовое, Поповка и Мирный, — пожаловались на незаконную вырубку многолетних деревьев.

Прокуратура приостановила работы и пообещала разобраться. В марте компания по выращиванию креветок «Эллас» возобновила строительство несмотря на отсутствие разрешения. Местные жители начали акции протеста. Они выступают против фермы, так как строительство в стометровой зоне от моря идет в нарушение всех норм и может уничтожить уникальный пляж.

Теги: Крым, Наталья Поклонская, креветки
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