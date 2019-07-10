Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, 86-летний режиссер находится в отделении интенсивной терапии, накануне у него поднялась высокая температура. Состояние Брасса оценивают как тяжелое.

«Все было хорошо до обеда, потом у него поднялась температура, в итоге мне пришлось вызвать скорую помощь», — сказала его супруга Катерина Варци. Уточняется, что в мае 2010 году Тинто Брасс перенес инсульт.

Тинто Брасс работает в жанре эротического кино. Его авторству принадлежат картины «Калигула», «Нарушая запреты», «Салон Китти», «Миранда», «Подглядывающий» и другие.