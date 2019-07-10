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НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Американские ученые назвали укрепление мышц лучшим способом похудения

Сосредоточение внимания на укреплении мышц, а не на потере жира является лучшим способом защиты от лишнего веса. К такому выводу пришли эксперты Университета штата Джорджии в США, пишет Medicalxpress.

Согласно исследованию отсутствие физической активности, стрессы и нездоровое питание снижают чувствительность организма к инсулину, что приводит к риску развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Уточняется, что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы.

«Мы думаем, что мышцы — это именно то, на что мы действительно можем нацелиться, чтобы улучшить метаболизм и сердечно-сосудистое здоровье», — говорит автор исследования Райан Харрис.

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Ожирением сегодня страдают около 40% взрослых в США, среди латиноамериканцев и чернокожих этот показатель приближается к 50%, пишет издание. 

Теги: похудение, здоровье
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