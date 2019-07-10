Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России

Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников. Об этом заявил глава научного центра Павел Филиппов, передает «РИА Новости».

По его словам, на борту авианосца могут размещаться около 40 самолетов и вертолетов, а также морские беспилотники типа «Охотник», разработкой которых в свою очередь занимается «Сухой».

По словам Филиппова, на новом авианосце может базироваться истребитель СУ-57 «при условии облегчения веса и изменения некоторых элементов конструкции».

Всего на создание нового неатомного авианосца уйдет около пяти лет, а его стоимость оценивается в 200 млрд руб. В настоящее время научный институт ожидает заключения контракта с Минобороны на разработку предварительного плана его создания.



