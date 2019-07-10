Три человека пострадали при взрыве гранаты в подъезде дома в Тбилиси

Три человека пострадали при взрыве гранаты в подъезде дома в Тбилиси

На юго-востоке Тбилиси произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в ночь на среду, 10 июля, неизвестный подбросил в подъезд гранату. В результате взрыва пострадали трое молодых людей. Они находятся в больнице. Состояние их здоровья стабильное.

Полиция уже установила личность подбросившего гранату и занимается его розыском. Правоохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного кодекса республики о покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.