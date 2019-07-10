Минздрав назвал основные причины вызова скорой помощи в России

В 2018 году россияне чаще всего вызывали скорую помощь из-за внезапных заболеваний и состояний. Об этом свидетельствуют данные ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве, передает RT.

Так, за прошлый год было зафиксировано около 31,5 млн вызовов по данной причине. На втором месте среди причин находятся травмы и отравления — 3,8 млн случаев. Чуть реже бригады скорой помощи выезжали для медицинской эвакуации — 3,6 млн раз.

Отмечается, что всего за 2018 год скорая помощь совершила 43,9 млн выездов.

В марте мэрия Москвы сообщила, что среднее время прибытия бригады скорой помощи на вызов в столице составляет восемь минут. Медицинская эвакуация от места нахождения больного до больницы составляет в среднем 50 минут.

Также в мэрии подчеркнули, что к концу 2020 года обновят около тысячи машин скорой помощи, оснастив их дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также мобильные системы для реанимации и транспортировки новорожденных.