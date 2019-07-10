Жительнице Улан-Удэ отказали в жилье после 55 лет ожидания

Жительнице Улан-Удэ, состоявшей в очереди на улучшение жилищных условий с 1964 года, администрация отказала в предоставлении помещения, ссылаясь на отсутствие у нее статуса малоимущей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Бурятии.

Однако, как уточнили в прокуратуре, Жилищным кодексом РСФСР, действовавшим до 1 марта 2005 года, для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не требовалось признания их малоимущими.

Прокуратура Советского района подала иск к администрации Улан-Удэ с требованием признать за женщиной права на получение жилья по договору социального найма. Советский районный суд удовлетворил иск прокурора, обязав муниципалитет предоставить женщине жилплощадь в течение трех месяцев, добавили в прокуратуре. В настоящее время ее очередь значится под № 2.