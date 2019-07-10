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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Рип Торн (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера.

По словам представителя, Торн умер 9 июля в окружении своей семьи — актрисы Эми Райт и двух дочерей.

Торн родился 6 февраля 1931 года в штате Техас. Его дебютом в кино стала роль в фильме Элиа Казана «Куколка» в 1956 году. Всего он снялся в 180 кинокартинах, но наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Люди в черном», «Кросс-Крик», «Убийства детей в Атланте», «Надежда Чикаго», а также его участие в «Шоу Ларри Сандерса».

Актер был девять раз номинирован на «Эмми», и в 1996 году он стал лауреатом премии за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале «Шоу Ларри Сандерса». Торн также был номинирован на «Оскар» в 1984 году.

Теги: смерть, актер
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