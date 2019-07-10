В США при наезде минивэна на остановку пострадали шесть человек

В США при наезде минивэна на остановку пострадали шесть человек

Минивэн снес остановку с людьми в американском городе Миннеаполис. В результате пострадали шесть человек, трое человек находятся в критическом состоянии, сообщает издание Star Tribune.

Отмечается, что транспортным средством управлял 83-летний мужчина. Полиция задержала его, но впоследствии отпустила.

В полиции также пояснили, что сначала водитель сбил зеркало автобуса, который остановился для высадки пассажиров, потом сдал назад и снова врезался в зеркало автобуса. После этого он объехал автобус и снес остановку.

Представитель городской полиции подтвердил, что не располагает информацией о причинах и мотивах случившегося.