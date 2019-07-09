В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

Задымление произошло в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, из здания эвакуировали 500 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Спасатели получили информацию о случившемся в 20.39 мск. В ведомстве подтвердили, что произошло короткое замыкание, но пожара не было.

На место происшествия прибыли три спасательных машины и 12 спасателей. Данных о пострадавших не поступало.