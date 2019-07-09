В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,93 +0,24 EUR Бирж. 71,63 +0,26 Brent 64,29 -0,42% USD Нал. 64,30 62,55 EUR Нал. 72,30 70,47 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1205 -0,0005 BTC/USD Бирж. 12 390,00 +73,00 IMOEX 2 822,66 +0% RTSI 1 394,86 -0,34% DJIA 26 788,54 -0,07% Nasdaq 8 143,04 +0,55%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cisco $65 (+15,15%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Cisco $65 (+15,15%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 12:19
Сергей Иванов заявил о 40-летнем опоздании России с мусорной реформой Общество, 23:16 В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления Общество, 23:13 СМИ сообщили о пострадавшей в потасовке с Саакашвили одесситке Общество, 23:11 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 23:03 Девушка выжила после падения под поезд на зеленой ветке московского метро Общество, 22:58 Министр Орешкин пообещал доехать до Тольятти за рулем «Лады» Общество, 22:38 En+ перерегистрировалась в российском офшоре Бизнес, 22:34 Глава МИД Британии ответил Трампу на оскорбление посла Политика, 22:32 McLaren объявила состав пилотов на следующий сезон «Формулы-1» Спорт, 22:06 Трамп назвал посла Великобритании в США «тупым парнем» Политика, 22:05 Зеленский взял в советники футуролога Политика, 22:02 Суд оправдал обвинявшегося в хищениях мэра Одессы Труханова Политика, 21:58 СМИ узнали о расформировании медицинского департамента «Спартака» Спорт, 21:57 Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX Бизнес, 21:42
Общество ,  
0 
В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

Задымление произошло в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, из здания эвакуировали 500 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Спасатели получили информацию о случившемся в 20.39 мск. В ведомстве подтвердили, что произошло короткое замыкание, но пожара не было. 

На место происшествия прибыли три спасательных машины и 12 спасателей. Данных о пострадавших не поступало.

Теги: Росто-на-Дону, торговый центр, задымление, эвакуация
Материалы по теме
Из-за пожара в детском саду в Петербурге эвакуировали 50 человек
Общество
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более 550 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter