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Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги

В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 тонны пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области.

Арест наложили на более чем 2 тыс. емкостей объемом 30 и 50 литров. «Общий объем пива составил более 92 тыс. литров на сумму почти 14 млн. руб.», — говорится в сообщении. Как отметили в ФССП, один кег (емкость) пива стоит менее 30 тыс. руб.

Ранее приставы также наложили арест на транспортные средства Lexus LX 570 и бортовой прицеп, принадлежащие компании. По данным УФССП, она задолжала в общей сложности более 100 млн. руб.

Компании предложили самостоятельно заняться продажей арестованного алкоголя в счет погашения долга, уточняется на сайте.

По данным ТАСС, речь идет о пивоварне «Кожевниково». Она была зарегистрирована в 2011 году. Местное издание VTomske подтверждает эту информацию. Как пишет портал, в ноябре 2018 года ФНС обратилась с иском в суд о признании «Кожевниково» банкротом. На тот момент задолженность пивоварни составляла 81 млн руб.

Теги: Томск, судебные приставы, Долги
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