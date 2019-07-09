Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США

Американский инвестиционный банкир и миллиардер Том Стайер выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США 2020 года. Об этом он заявил в Twitter. Полгода назад он отказался от участия в гонке в качестве кандидата от демократов, передает CBS.

Стайер отметил, что наблюдает несостоятельность Вашингтона и подразумевает не только президентство Дональда Трампа, но и крах политической системы, а также проблемы с деньгами компаний.

Он добавил, что продолжит поддерживать организации NextGen America (поощряет молодых людей участвовать в голосовании) и Need2Impeach (выступает за отставку Трампа) и усилит давление на конгресс, чтобы начать процедуру импичмента.

CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа. По данным New York Times, в целом Стайер планирует потратить на свою кампанию $100 млн.

Стайеру 62 года. Он начинал карьеру на Уолл-стрит, однако в 1986 году переехал в Сан-Франциско, где основал инвестиционную фирму. В течение 26 лет он управлял хедж-фондом Farallon Capital. По оценке журнала Forbes, состояние Стайера составляет $1,6 млрд. В 2016 году он потратил $65 млн на поддержку кандидатов Демократической партии.