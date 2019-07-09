В Испании в крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар

В Океанографическом парке Валенсии (L'Oceanogràfic) в Испании из-за пожара эвакуировали посетителей. Об этом сообщается на странице океанариума в Twitter.

Как отмечает пресс-служба, пожар удалось локализовать через 20 минут после возгорания. Всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. Экстренные службы и представители L'Oceanogràfic сообщают, что при пожаре никто не пострадал, эвакуировали примерно 1400 человек, пишет Levante. Животных эвакуировать не стали, отмечает Las Provinas, так как не увидели угрозы их безопасности.

По данным Levante, инцидент случился около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Пожарные пока не установили точную причину и место возгорания, но дым заметили в зоне аквариума, где содержатся акулы. Около 13:13 мск в Twitter океанариума сообщили, что ситуация нормализована.

L'Oceanogràfic — крупнейший океанариум в Европе, его площадь составляет 110 тыс. кв. м. Он находится на территории архитектурного комплекса Город искусств и наук Валенсии и открылся в 2003 году. В океанариуме содержится около 40 тыс. животных и 500 разных видов птиц, рептилий, рыб и беспозвоночных.