Киев составил пособие о конфликте в Донбассе для политиков и журналистов

Киев составил пособие о конфликте в Донбассе для политиков и журналистов

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины разработало пособие с официальной терминологией по конфликту в Донбассе для журналистов, общественных деятелей, политиков и чиновников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Само пособие (.pdf) размещено на его официальном сайте.

Методичка называется «АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)». Необходимость ее составления украинские власти объяснили тем, что информационное пространство стало «перенасыщено различными, порой диаметрально противоположными понятиями, мыслями и оценками», что затрудняет понимание ситуации как внутри страны, так и за ее пределами.

Авторы пособия, отметил глава ведомства Вадим Черныш, ориентировались при составлении словаря на международное гуманитарное право и украинское законодательство, сформированное после 2014 года.

«Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему, — тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу», — заключил Черныш.