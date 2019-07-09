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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Политика ,  
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Савченко заявила о планах провести предвыборную агитацию в ДНР

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко планирует поехать в Донбасс для проведения там предвыборной агитации. Об этом она рассказала изданию «Новости Донбасса».

Савченко собирается баллотироваться в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области.

«Надеюсь, что мне, в конце концов, выдадут пропуск (для пересечения линии соприкосновения. — РБК), который следовало бы выдать всем кандидатам. Округ не заканчивается Зайцево, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском (подконтрольная Киеву часть Донбасса. — РБК). Округ продолжается в Горловке (подконтрольна самопровозлашенной ДНР. — РБК)», — сказала она.

Савченко отметила, что из 2,6 тыс. избирателей в округе на подконтрольной Киеву территории Донецкой области живут 500 человек, остальные проживают на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики. По ее словам, это тоже украинская территория, и люди, которые находятся там, «имеют право голоса».

В 2016 году Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Позднее президент Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину. В марте 2018 года ее лишили депутатской неприкосновенности в украинском парламенте и арестовали по обвинению в планировании терактов. Тем не менее в апреле суд не успел продлить ей арест, и ее освободили.

Теги: Надежда Савченко, ДНР, Донбасс, Выборы
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